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Düzce Fehmi Öney Çocuk Evleri'nde 13 çocuk sünnet oldu

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Düzce Fehmi Öney Çocuk Evleri'nde kalan 13 çocuk sünnet oldu. Valilik makam aracı, polis ve jandarma araçları çocukların sünnet arabası oldu. Sünnet cemiyetine Düzce Valisi Selçuk Aslan da katıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 13 çocuk sünnet oldu. Valilik makam aracı, polis ve jandarma araçları çocukların sünnet arabası oldu.

Düzce Fehmi Öney Çocuk Evlerinde kalan devletimizin sevgisine emanet çocuklardan 13'ü sünnet oldu. Düzce Valisi Selçuk Aslan çocukların sünnet cemiyetine katılarak sevinçlerini paylaştı.

Çocukların kirvesi olan Vali Selçuk Aslan, "Çocuklarımız çok mutlu, heyecanlı. Yüzlerindeki tebessümden bunları okuyoruz. Devletimizin sevgisine emanet edilmiş evlatlarımız başımızın tacı. İnşallah hep böyle yüzlerinde tebessüm, mutluluk eksik olmaz evlatlarımızın böyle hep mutlu günlerini hep böyle yad ederiz. İnşallah bu çatı altında sevgi hiç eksik olmaz" dedi.

Sünnet töreninin ardından çocuklar süslenen yerli ve milli otomobilimiz TOGG'un da yer aldığı sünnet konvoyu ile şehir turu attı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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