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Düzce Emniyet Müdürlüğüne 34 araç alındı

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Düzce'de iş adamlarının ve vatandaşların desteği ile Emniyet Müdürlüğüne alınan 34 araç polisin suç ve suçlularla mücadelesinde elini güçlendirecek.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de iş adamlarının ve vatandaşların desteği ile Emniyet Müdürlüğüne alınan 34 araç polisin suç ve suçlularla mücadelesinde elini güçlendirecek.

Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere iş adamlarının ve vatandaşların desteği ile alınan 34 aracı Düzce Valisi Selçuk Aslan inceledi.

Selçuk Aslan, "Valiliğimiz öncülüğünde İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarla, ilimizde huzur ve güvenliğinin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadelede polisimizin elini güçlendirmek üzere kuvvete katılan 34 araç hayırlı olsun" diyerek araçların kazandırılmasına destek sunan işadamı ve vatandaşlarımıza teşekkürlerini iletti.

Daha sonra Selçuk Aslan yönetiminde asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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