Oda Başkanı Feyzullah Ak oldu

Düzce Dokuma Giyim, Mensucat ve Örgülük Eşya Odası'nın genel kurulunda Feyzullah Ak, başkanlığa seçildi. Ak, mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi ve esnaf sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapacaklarını söyledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Dokuma Giyim, Mensucat ve Örgülük Eşya Odası'nın olağan seçimli genel kurulu gerçekleştirildi. İki başkan adayının yarıştığı seçimlerde, üyelerin oylarıyla Feyzullah Ak oda başkanlığına seçildi.

Dokuma Giyim, Mensucat ve Örgülük Eşya Odası genel kurulu demokratik bir ortamda tamamlandı. Yapılan oylama sonucunda çoğunluğun desteğini alan Feyzullah Ak, Düzce Dokuma Giyim ve Konfeksiyoncular Odası'nın yeni başkanı oldu. Seçimlerin ardından bir teşekkür konuşması yapan Başkan Ak, kendisine destek veren tüm üyelere ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek "Seçimi kazandık. Büyük bir azimle, emekle, gece gündüz demeden çalışan yönetim kurulu arkadaşlarımıza ve dostlarımıza teşekkür ediyorum. Seçimler, her daim odalarımızı güçlendirir ve heyecanlandırır. İlk gün söylediğimiz gibi, bizler herkesin başkanı olacağız ve her zaman esnaflarımızın sorunları için mücadele edeceğimize söz veriyoruz. Mevlam çıktığımız bu yolda bizleri başarılı eylesin" dedi.

Yeni dönemde oda yönetiminin; dokuma, giyim ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren esnafın sorunlarının çözümü, mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi ve sektörel gelişimin desteklenmesi adına çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Başkan Feyzullah Ak ve yeni yönetim kurulunun, Düzce esnafı için aktif ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı benimseyeceği ifade edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
