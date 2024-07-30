Düzce DKMP, mahsur kalan peçeli baykuşu kurtardı

DÜZCE(İHA) – Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Düzce ekipleri tarafından bir binada mahsur kalan peçeli baykuşu başarılı bir şekilde kurtardı ve doğal yaşamına kavuştu.

Yaban hayvanlarının tedavisini ve bakımlarını üstlenen Düzce DKMP bu seferde bir binada mahsur kalan Peçeli Baykuş'u kurtardı. Merkezde tedavi rehabilitasyon sürecinin ardından Peçeli Baykuş doğal yaşam alanına sağlıklı bir şekilde geri döndü. - DÜZCE