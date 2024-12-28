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Düzce'den Afrika'ya İhracat Fırsatları Paneli Gerçekleştirildi

Düzce'den Afrika'ya İhracat Fırsatları Paneli Gerçekleştirildi
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MÜSİAD Düzce Şubesi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen panelde, Afrika'nın sunduğu ticaret fırsatları değerlendirildi. Panelde WCI Forum Başkanı Utku Bengisu'nun sunumuyla kıtanın ekonomik yapısı ve stratejileri üzerine bilgiler paylaşıldı.

MÜSİAD Düzce Şubesi ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle WCI Forum Başkanı Utku Bengisu'nun sunumlarıyla Düzce'den Afrika'ya ihracat fırsatları buluşması paneli gerçekleştirildi.

Düzce Gençlik Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özer Alpmen, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ve iş insanları katıldı.

Panelin açılış konuşmasını MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam, salondaki katılımcılara teşekkür ederek, panelin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

DTSO Yönetim Kurulu üyesi Özer Alpmen, "Dünya ekonomisinin hızla değişen trendleri içerisinde Afrika'nın yükselen bir pazar olarak sunduğu fırsatları, bununla birlikte riskleri, hedefleri ve hedefe ulaşabileceğimiz stratejileri konuşmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu nedenle bu kıtanın ekonomik ve kültürel yapısını anlayabilmenin, gelecek vizyonumuzu şekillendirmek adına önemli olduğunu düşünüyoruz. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak bölgemizdeki iş insanlarının uluslararası rekabet gücünü arttırmayı ve yeni ufuklar açmayı temel görevlerimizden biri sayıyoruz. MÜSİAD Düzce Şubesi ile yaptığımız bu ortak organizasyonda emeklerinden dolayı başta MÜSİAD Düzce Şube Başkanımız Özgür Sağlam ve yönetimine, tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Toplantımızın verimli geçmesini ve yeni bir bakış açısı kazandırmasını umuyoruz. Yeni yılın hayatınızda sağlık, başarı ve huzur getirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Panel, WCI Forum Başkanı Utku Bengisu'nun Afrika kıtası, Afrika Pazarı ve pazardaki fırsatlarla ilgili gerçekleştirdiği sunum ile devam etti. Program sonunda DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Özer Alpmen ve MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam, WCI Forum Başkanı Utku Bengisu'ya hediyeler takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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