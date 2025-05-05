Düzce'deki Sokak Düğününde Motosikletli Trafik Polisinin Renkli Anları
Düzce'nin Ağa Mahallesi'nde bir sokak düğününde ihbar üzerine giden motosikletli trafik polisi, düğün sahiplerinin halay davetini geri çevirmedi. O anlar katılımcılar tarafından kaydedildi.
Düzce'de motosikletli trafik polisi ihbar üzerine gittiği mahallede sokak düğününde halay çekmesi renkli görüntüler oluşturdu.
Olay Ağa Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sokak düğünü yapılan mahallede bazı araçların yolu kapatacak şekilde park etmesi sebebi ile başka araçların geçişi olmayınca bölgeye müdahale etmek için trafik ekiplerine ihbar edildi. Bölgeye giden motosikletli trafik polisi araçların kaldırma çalışmasının ardından düğün sahipleri tarafından yapılan halay davetini kırmayarak halay çekti. O anlar düğündeki katılımcılar tarafından kameraya kaydedilince renkli görüntüler ortaya çıktı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel