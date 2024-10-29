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Düzce'deki İndirim İzdihamı: Çay Bardaklarıyla Uzun Kuyruklar Oluştu

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Düzce kent merkezinde bir mağazanın tüm ürünlerde uyguladığı indirim, çay bardaklarının cazibesiyle izdihama yol açtı. Uzun kuyruklar oluştu ve indirimli ürünler hızla tükendi.

Düzce kent merkezinde bir mağazanın yaptığı indirim izdihama neden oldu.

Düzce'de ev ürünleri satan bir firma bütün ürünlerde indirim uyguladı. Özellikle çay bardaklarında yaptığı indirim ise izdihama neden oldu. Piyasa fiyatının çok altında satılan ürünleri almak isteyenler mağaza önündeki kaldırımda yoğunluk oluşturdu. Çalışanların da zaman zaman zor anlar yaşadığı izdihamda ürünleri kapmak isteyenlerin bir bölümü de ürünlerin bulunduğu kamyonun arkasına doluştu.

İndirimli ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarışan vatandaşlar, mağaza önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Ürünleri alabilenler ise mutlu oldu.

İndirimli ürünlerden aile boyu birçok ürün aldıklarını belirten bir vatandaş; "Çay bardakları çok ucuzdu. Kaçırmamak için aldım. Ailemde birçok kişi de bir şeyler aldı. Mutluyuz" dedi.

Kampanya dahilindeki ürünler ise kısa sürede bitti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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