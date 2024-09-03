Düzce Defterdarı Ferit Özçelik'in yerine Reyhan Körükçü atandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Defterdarı Ferit Özçelik'in Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine atanmasının ardından yerine Reyhan Körükçü atandı.

Vali Selçuk Aslan, Düzce Defterdar Vekili olarak atanan Reyhan Kökcü'yü kabul etti. Yeni görevi dolayısıyla Kökcü'ye hayırlı olsun dileklerini ileterek, görevinde başarılar diledi.

Bakanlık bünyesine atandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine ataması yapılan Defterdar Ferit Özçelik'te Vali Selçuk Aslan'a veda ziyaretinde bulundu. Aslan, yaptığı hizmetlerden dolayı Ferit Özçelik'i başarı belgesi ile ödüllendirerek, kendisine sağlık ve başarı diledi. - DÜZCE