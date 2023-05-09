Düzce'de yurtlarda 318 depremzede kalıyor

DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Düzce'ye gelen depremzedeler Zahidül Kevseri Yurdu'nda kalıyor. 318 depremzedenin misafir edildiği yurdu Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ziyaret ederek taleplerini dilendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Düzce'ye gelen depremzedeler Zahidül Kevseri Yurdu'nda konuk ediliyor. İl Müdürü İsa Yazıcı, konuk edilen depremzedelerle görüşerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yazıcı, misafir edilen 318 depremzede vatandaşımızın sağlık, gıda, giyim, eğitim ve diğer tüm ihtiyaçlarına yönelik sunulan hizmetler ile ilgili bilgiler aldı. - DÜZCE