Üye Girişi
Haberi Paylaş
Düzce'de yurtlarda 318 depremzede kalıyor

Düzce'de yurtlarda 318 depremzede kalıyor

Yerel Haberler

DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Düzce'ye gelen depremzedeler Zahidül Kevseri Yurdu'nda kalıyor.

DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Düzce'ye gelen depremzedeler Zahidül Kevseri Yurdu'nda kalıyor. 318 depremzedenin misafir edildiği yurdu Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ziyaret ederek taleplerini dilendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Düzce'ye gelen depremzedeler Zahidül Kevseri Yurdu'nda konuk ediliyor. İl Müdürü İsa Yazıcı, konuk edilen depremzedelerle görüşerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yazıcı, misafir edilen 318 depremzede vatandaşımızın sağlık, gıda, giyim, eğitim ve diğer tüm ihtiyaçlarına yönelik sunulan hizmetler ile ilgili bilgiler aldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş İsa Yazıcı Gençlik Düzce Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title