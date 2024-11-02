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Düzce'de Yurt Temsilcileri İl Müdürü ile Toplantı Yaptı

Düzce'de Yurt Temsilcileri İl Müdürü ile Toplantı Yaptı
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin kaldığı yurtların temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yurtlar arası yapılacak etkinlikler ve dönem içindeki projeler hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarda ki temsilciler İl Müdürü İsa Yazıcı ile toplantıda buluşarak yurtlar arası yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı yurtlarda ki temsilciler ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı bir araya geldi. Müdürlük konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte dönem boyunca yurtlarda yapılan etkinlikler görüşüldü. Vizeler sonrasında yapılacak etkinlik planlamalarının da ele alındığı toplantıda projeler ve faaliyetler ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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