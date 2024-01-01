Düzce'de Yılın İlk Bebeği Sezaryanla Dünyaya Geldi

Düzce'de yılın ilk bebeği saatler 01.10'u gösterdiğinde sezaryan ile dünyaya geldi.

Tüm dünya da düzenlenen etkinliklerle kutlanan 2024 yılının gelişiyle birlikte yeni yılda doğan bebekler de hayata merhaba dedi. Düzce'de 2024 yılının ilk bebeği, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Kadın Doğum Merkezi'nde saatler 01.10'u gösterdiğinde dünyaya geldi. Kendileri için bebeğin sürpriz şekilde dünyaya geldiğini belirten Baba Ercan Dinç, "Beneğin dünyaya gelişi bizim için de sürpriz oldu. Normalde doğuma daha vardı. Yeni yıl başında bize sürpriz yaptı. Eşim bana sabah uyandığımızda bebeğin doğacağını söylemişti. Hatta doğmuş olarak görmüştü. Hayalimiz gerçek oldu. Yani beklemediğimiz anda olmuş oldu. Erkek ismini de belirledik. Eymen Utku ismimi koyduk" şeklinde konuştu.

1 kilo 975 gram dünyaya gelen minik Eymen Utku'nun sağlık durumunda ise herhangi bir sorun bulunmuyor. - DÜZCE