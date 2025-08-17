Düzce'de Yeni Tarım Modeliyle Kavun ve Karpuz Üretimi

Tar" adlı yeni tarım modeliyle, çiftçilere alım garantisi sunularak yerli tohumlarla özel türde kavun ve karpuz üretimi yapılıyor. Proje sayesinde, normalde yaz sonunda biten hasat sezonunun Kasım ayına kadar uzaması hedefleniyor.

Ziraat Yüksek Mühendisi ve tohum yetiştiricisi Ali Uzun'un öncülüğünde kurulan Düz-Tar Tarım A.Ş., Düzceli 14 çiftçiyi bir araya getirdi. Çiftçiler, proje kapsamında ilk yıl 50'si pilot alan olmak üzere toplam 150 dönüm arazide üretim gerçekleştirdi. Model, çiftçilere ürettikleri mahsul için alım garantisi vererek gelir riskini ortadan kaldırıyor.

Proje, Adana ve Bursa gibi merkezlerde sezon bittikten sonra hasat yapma avantajıyla kavun-karpuz sezonunu Kasım ayına kadar uzatmayı hedefliyor. İlk yılında 14 üreticiyle 150 dönüm arazide ekim yapılan proje kapsamında, "Minika" adı verilen küçük boyutlu dondurma kavunu ve çekirdeksiz karpuzlar yetiştiriliyor. Projenin detaylarını ve hedeflerini anlatan Yüksek Ziraat Mühendisi Ali Uzun, modelin Türkiye'ye örnek olacağını belirtti.

"Hedef, 2 bin dönüm"

Ali Uzun, proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Biz Düzce'de, Düzce Tarım A.Ş. adında bir oluşum yaptık. Merkeze bağlı Sarayyeri Mahallesi'nde 50 dönüm örnek bir alan yaptık. 14 çiftçi arkadaşımızla birlikte il genelinde ise 150 dönüm arazide kavun ve karpuz yetiştirdik. Kavunlarımız, Türkiye'de bilinen kavunların dışında, 1 kilo ile 1 buçuk kilo arasında, adına 'Minika' dediğimiz bir çeşit. Düzce'de ve ulusal marketlerde satışa sunuldu. Karpuzlarımız da yine küçük karpuz. Hem çekirdeksiz hem de alaca karpuzumuz var. Düzce'de böyle bir model oluşturduk. Gelecek yıl talepler çok fazla. Gelecek yıl modelimizi genişleteceğiz ve yeni üreticileri de aramıza alarak bin-2 bin dönüm arasında ekim yapmayı hedefliyoruz"

"Kavun ve karpuzların en önemli özelliği taze tüketim olması"

Ali Uzun, yetiştirdikleri kavunların boyutlarından dolayı içlerine dondurma konularak, karpuzların ise içecek bardağı gibi yapılarak sunum yapıldığını belirterek, "Yetiştirdiğimiz hem kavunumuza hem de karpuzumuza dondurma konularak da sunum yapılabiliyor. Düzce'de bazı pastane ve kafelerde bu şekilde sunumlar başladı. Bizim kavun ve karpuzumuzun en büyük özelliği taze tüketim olması, market ve pazarlarda tüketiciye sunulmasıdır" dedi.

"Düzce karpuzu pazara ilaç gibi gelecek"

Ziraat Mühendisi Uzun, Düzce'de yetişen kavun ve karpuzların sezonun sonuna denk geldiğini ve bir bitkiden 10-15 defa meyve alınabilmesinin pazarda kavun-karpuz sezonunun uzamasına vesile olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Düzce'nin özelliği yayla olması, yani diğer kavun ve karpuz yetiştirme alanlarına göre kuzeyde olması. Antalya, Adana ve Mersin'de karpuz bitince Bilecik, Bursa ve peşinden Düzce'de başlıyor. Bunun güzelliğini ilk senemizde yaşadık. Karpuz fiyatları da Adana'da tarlada 2-3 lira iken, Düzce'de 8-10 liraya çıktı. Ürünümüzü haziran başında ekiyoruz, ağustos ortasında ve eylül ayı bitene kadar hasat yapılıyor. Kavunlarımız ise '7 veren' kavun, yani Ekim ve Kasım ayına kadar hasat yapmayı planlıyoruz. Böylece pazara planlı ve düzenli bir ürün sunmuş olacağız. Havalar 5-6 derecenin altına düşene kadar, yani Kasım ayının ortalarına kadar iyi bir bakım olursa hem dondurma kavunumuz hem de çekirdeksiz karpuzumuz '7 veren' türünde, yani bir bitkiden 10-15'e kadar kademeli olarak meyve alınabiliyor. Bu da üretici açısından kademeli olarak fiyatı yakalama şansı doğuruyor. Piyasada ürün bolken fiyatlar da düşük oluyor, zaman geçtikçe ürün piyasada azaldıkça fiyatları da kademeli olarak artıyor. Böylece üreticimize de iyi bir gelir kaynağı oluşturmuş olacağız. Tüketiciler açısından da kavun-karpuz sezonunun 2 ay daha uzamasına vesile olacak. Türkiye pazarına Adana karpuzu çıkmadan önce İran'dan karpuz geliyor. Böylece pazarda kavun ve karpuzun olmadığı aylarda da yerli, milli ve organik kavun ile karpuzu insanlarımız tüketmiş olacak"

Yerli ve milli organik tohumla üretiliyor

Tohumda dışa bağımlılığı da bitiren proje ile ilgili bilgiler veren Ali Uzun, "Biz kendimiz de tohumcuyuz. Antalya'da yerli tohum üreten bir firma sahibiyim. Ürettiğimiz tohumları, Düzce'de üreticilerimiz ile birlikte tüm Türkiye'ye örnek olsun diye bu projeyi yaparak ektik. Yerli ve milli tohumlarımızı hem ıslah ediyor, hem de bakanlıktan tescil alıp çoğaltıyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE