Haberler

Düzce'de Yeni Okçuluk Merkezi İnşaatında İnceleme

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Kiremitocağı Mahallesi'nde yapımı devam eden okçuluk merkezi, okçuluk sporunun daha geniş kitlelere ulaşmasına olanak tanıyacak. Vali Aslan, inşaatta yaptığı incelemede çalışmalardan memnuniyetini ifade etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kiremitocağı Mahallesinde yapımı devam eden okçuluk merkezi okçuluk sporunun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gençlik ve Spor Müdürü Zekeriya Arslantürk ile birlikte Kiremitocağı Mahallesi'nde yapımı devam eden Okçuluk Spor Salonu inşaatında incelemelerde bulundu. Ziyarette proje hakkında detaylı bilgiler alan Vali Aslan, çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arslantürk ise modern okçuluk tesisinin tamamlandığında hem mevcut sporculara hem de okçuluğa ilgi duyan gençlere önemli bir imkan sunacağını belirtti.

İncelemelerin ardından Aslan ve Arslantürk, antrenman yapan okçuluk sporcularıyla bir araya gelerek sohbet etti, sporcuların çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi aldı. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte okçuluk sporunun Düzce'de daha geniş kitlelere ulaşması, sporcu sayısının artması ve yeni başarıların elde edilmesi hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı delirten sözler

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı delirten sözler
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki! Gerginlik artıyor

Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Kastamonu'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti

Başsavcılık eski enişte için harekete geçti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gergin anlar: Senin derdin ne?

Büyükşehir meclisinde ortalık bir anda karıştı: Senin derdin ne?
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir

Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.