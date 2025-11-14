Düzce'de Yeni Okçuluk Merkezi İnşaatında İnceleme

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kiremitocağı Mahallesinde yapımı devam eden okçuluk merkezi okçuluk sporunun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gençlik ve Spor Müdürü Zekeriya Arslantürk ile birlikte Kiremitocağı Mahallesi'nde yapımı devam eden Okçuluk Spor Salonu inşaatında incelemelerde bulundu. Ziyarette proje hakkında detaylı bilgiler alan Vali Aslan, çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arslantürk ise modern okçuluk tesisinin tamamlandığında hem mevcut sporculara hem de okçuluğa ilgi duyan gençlere önemli bir imkan sunacağını belirtti.

İncelemelerin ardından Aslan ve Arslantürk, antrenman yapan okçuluk sporcularıyla bir araya gelerek sohbet etti, sporcuların çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi aldı. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte okçuluk sporunun Düzce'de daha geniş kitlelere ulaşması, sporcu sayısının artması ve yeni başarıların elde edilmesi hedefleniyor. - DÜZCE