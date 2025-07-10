Düzce'de Yaz Kulüpleri Çocuklara Hem Eğlence Hem Eğitim Sunuyor
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaz aylarında çocuklar için çeşitli aktiviteler sunan yaz kulüpleri açtı. Çocuklar futbol, zeka oyunları, resim ve atölye çalışmaları gibi etkinliklerle hem öğreniyor hem de keyifli zaman geçiriyor.
DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz kulüplerinde çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çocukların vakit geçirebileceği yaz kulüplerini bu yaz Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü açtı. Bu çerçevede, il genelinde bulunan tüm gençlik merkezlerinde açılan onlarca kulübe katılan öğrenciler hem eğitim alıyor hem de merkezlerdeki çeşitli oyunlarla eğlenceli dakikalar geçiriyor. Kurslarda çocuklar bir yandan futbol oynarken, diğer yandan ise atölye çalışmaları, zeka oyunları, resim ve oryantiring gibi eğlenceli aktivitelere katılıyorlar. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel