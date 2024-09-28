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Düzce'de Yaralı Tilki Doğal Ortamına Bırakıldı

Düzce'de Yaralı Tilki Doğal Ortamına Bırakıldı
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Düzce'de yaralı olarak bulunan tilki, tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına geri bırakıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, tilkinin serbest bırakılmasını sosyal medya üzerinden duyurdu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yaralı olarak bulunan ve tedavisi tamamlanan tilki ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Düzce'de İl Jandarma Komutanlığı Haydi ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafına alınan tilki eski sağlığına kavuştu.

Tedavisi tamamlanan Tilki Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. Tilki, kafesin açılan kapısından çıkarak hızla ormana doğru koşarak gözden kayboldu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından tilkinin doğal yaşama bırakılmasını paylayarak "Cümle mahlukatın vebali insanlığın omzundadır" notunu düştü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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