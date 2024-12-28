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Düzce'de Yaralı 4 Kızıl Şahin Doğaya Salındı

Düzce'de Yaralı 4 Kızıl Şahin Doğaya Salındı
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Düzce'de, yaralı olarak bulunan ve tedavisi tamamlanan 4 kızıl şahin, Vali Selçuk Aslan tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. Vali, vatandaşların doğaya sahip çıkma konusunda duyarlı olmalarını vurguladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklarda tedavisi tamamlanan 4 kızıl şahin Vali Selçuk Aslan tarafından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Düzce'de yaralı olarak bulunan 4 kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından tedavi edildi. Tedavisinin ardından Vali Selçuk Aslan tarafından Arapçiftliği Mahallesi'nde doğaya salındı. Selçuk Aslan, "Doğamız, bizlere emanet edilen en değerli miraslardan biridir. Bugün burada, vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde hayata tutunan 4 kızıl şahini tekrar doğal ortamına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza doğamıza sahip çıkma, çevremizdeki yaralı veya yardıma muhtaç canlılara duyarlı olma çağrısında bulunuyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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