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Düzce'de Yağışlar Heyelana Neden Oldu, Yollar Hızla Açıldı

Düzce'de Yağışlar Heyelana Neden Oldu, Yollar Hızla Açıldı
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Düzce'de meydana gelen yağışlar bazı köy yollarında heyelana yol açtı. İl Özel İdaresi ekipleri, hızlı bir şekilde müdahale ederek yolları trafiğe açtı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yağışlarla birlikte bazı köy yollarında heyelan meydana geldi. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri yola gelen taş ve toprakları anında temizleyerek yolları trafiğe açtı.

Düzce'de yağışlarla birlikte bazı köy yollarında heyelan meydana geldi. Gölyaka İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü ekipleri, Hamamüstü köyünde moloz ve taşların yola akması sebebiyle oluşan güvenlik ve trafik sorununu hızlı bir şekilde aksiyon alarak, ortadan kaldırarak yolu tekrar trafik kullanımına uygun hale getirdi.

Akçakoca İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü ekipleri de Sarıyayla köyü ana yolu üzerinde toprak kayması nedeniyle oluşan güvenlik ve trafik sorununa hızlı bir şekilde müdahale edip, gerekli çalışmaları yaparak yolu tekrar trafik kullanımına elverişli hale getirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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