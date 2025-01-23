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Düzce'de Yabancı Uyruklu Öğrencilerin İstihdamı İçin Bilgilendirme Toplantısı

Düzce'de Yabancı Uyruklu Öğrencilerin İstihdamı İçin Bilgilendirme Toplantısı
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda, Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören nitelikli yabancı uyruklu öğrencilerin istihdamı üzerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Ticaret İl Müdürü ve İş-Kur İl Müdürü, sektör temsilcilerine istihdam avantajları ve yasal sorumluluklar hakkında bilgi verdiler.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören nitelikli yabancı uyruklu öğrencilerin istihdam edilebilmesi amacıyla izlenmesi gereken yollar ve istihdam avantajları konusunda bilgiler verildi.

Düzce Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Osman Kartal ile birlikte DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'a bilgilendirme ziyaretinde bulunan Ticaret İl Müdürü Ciğdem Acar ve İş-Kur İl Müdürü Ferhat Acar, yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin istihdamı konusunda fikir alışverişi yapmak için bu kez de DTSO'ya bağlı komite başkanları ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Özer Alpmen ve komite başkanlarının hazır bulunduğu toplantıda Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar ve Düzce Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Osman Kartal tarafından sektör temsilcilerine Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören nitelikli yabancı uyruklu öğrencilerin istihdam edilebilmesi amacıyla izlenmesi gereken yollar ve istihdam avantajları konusunda bilgiler verilirken, İş-Kur İl Müdürü Ferhat Acar tarafından da işverenin yabancı uyruklu öğrencileri istihdamındaki sorumluluk ve avantajları konusunda bilgiler verdi.

Toplantı, yapılan istişarelerin uygulamaya geçebilmesi amacıyla yasal hazırlıkların tamamlanması konusunda fikir birliğine varılarak sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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