Düzce'de Uzlaştırmanın Önemi Paneli Düzenlendi

Düzce'de Uzlaştırmanın Önemi Paneli Düzenlendi
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Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'nin başkanlığında uzlaştırmanın önemi üzerine bir panel gerçekleştirildi. Stantlarla vatandaşlara bilgi verildi ve broşür dağıtımı yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre başkanlığında uzlaştırmanın önemine ilişkin panel gerçekleştirildi.

Düzce Adliyesinde 1 Haziran Uzlaştırmacılar günü kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre başkanlığında, ilgililerin katılımıyla uzlaştırmanın önemine ilişkin panel düzenlendi. Düzce Adliyesi içerisinde ve kolluk birimlerince şehir merkezi ve ilçelerde stantlar kurularak vatandaşlara uzlaştırmanın önemine ilişkin bilgi verildi ve broşür dağıtımı yapıldı.

Ayrıca Düzce İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Kısım Amirliği ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Amirliği tarafından Anıtpark meydanında stant açılarak 1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü kapsamında Uzlaştırma Çabuk Çözümü Hızlı Adaleti Sağlar mottosuyla bilgilendirme faaliyeti icra edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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