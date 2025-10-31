Düzce'de Uluslararası Karadeniz Günü Etkinliği Düzenlendi

Düzce (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren KYK yurtlarında Karadeniz Gecesi düzenlendi. Öğrenciler, hem bölgenin kültürünü tanıma hemde horonla bol bol horon tepme fırsatı buldular.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Necla Pekolcay ve Raziye Begüm Sultan KYK yurtlarında, "Uluslararası Karadeniz Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte başka bölge ve illerden gelen öğrencilere Karadeniz kültürünü tanıtmak aynı zamanda bölgenin zengin geleneklerinde yer alan yemekler ve yöresel oyunlar öğretildi. Programda, Karadeniz'e özgü lezzetler ikram edildi, horon gösterileriyle coşku doruğa çıktı.

Yemek ikramının ardından, Düzce Gençlik Merkezi halk oyunları ekibi horon gösterisi ile coşkuyu zirveye taşıdı. Etkinlik boyunca Karadeniz türküleri seslendirildi, öğrenciler gönüllerince eğlendi. - DÜZCE