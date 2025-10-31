Haberler

Düzce'de Uluslararası Karadeniz Günü Etkinliği Düzenlendi

Düzce'de Uluslararası Karadeniz Günü Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından KYK yurtlarında düzenlenen 'Karadeniz Gecesi' etkinliği, öğrencilere bölgenin kültürünü tanıtmak ve horon oynama fırsatı sundu. Etkinlikte Karadeniz'e özgü yemekler ve türkülerin yanı sıra horon gösterileri ile coşku doruğa ulaştı.

Düzce (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren KYK yurtlarında Karadeniz Gecesi düzenlendi. Öğrenciler, hem bölgenin kültürünü tanıma hemde horonla bol bol horon tepme fırsatı buldular.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Necla Pekolcay ve Raziye Begüm Sultan KYK yurtlarında, "Uluslararası Karadeniz Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte başka bölge ve illerden gelen öğrencilere Karadeniz kültürünü tanıtmak aynı zamanda bölgenin zengin geleneklerinde yer alan yemekler ve yöresel oyunlar öğretildi. Programda, Karadeniz'e özgü lezzetler ikram edildi, horon gösterileriyle coşku doruğa çıktı.

Yemek ikramının ardından, Düzce Gençlik Merkezi halk oyunları ekibi horon gösterisi ile coşkuyu zirveye taşıdı. Etkinlik boyunca Karadeniz türküleri seslendirildi, öğrenciler gönüllerince eğlendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Hulusi Akar'ın küçük çocuğa kılıçla pasta yedirdiği görüntüler ses getirdi

Hulusi Akar'ın resepsiyondaki hareketi gündem oldu
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.