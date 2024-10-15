Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Ucuz Sandalye İzdihamı

Düzce'de Ucuz Sandalye İzdihamı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de bir firmanın ucuz plastik sandalyeleri için oluşturduğu kampanya izdihama yol açtı. Alışverişe gelen vatandaşlar, kamyonun önünde uzun kuyruklar oluşturup sandalyeleri kapmak için adeta yarıştılar.

Düzce(İHA) – Düzce'de bir firmanın ucuz olarak getirdiği plastik sandalyeler, izdihama neden oldu. Ucuz sandalyeleri almak isteyenler birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar otomobillerini içini hınca hınç sandalye ile doldururken sandalyelerin bulunduğu kamyondan sandalye kapmak isteyenler ise yoğunluk oluşturdu.

Düzce'de bir ucuzluk firması plastik sandalyelerde kampanya yaptı. Bir kamyon dolusu plastik sandalyeyi piyasanın çok altında fiyatla satan firmanın önünde ve sandalyelerin olduğu kamyonun arkasında uzun kuyruklar oluştu. Ucuz sandalyeleri almak isteyenler birbiri ile yarışırken alabilenler ise otomobillerinin içini hınca hınç plastik sandalyeler ile doldurdu. Mağaza önünde ve sandalyelerin arkasında uzun uzadıya kuyruklar oluştu.

Sandalye almayı başarabilen ve otomobilini dolduran bir vatandaş; "Ucuz olduğu için evime aldım. Lazım oluyor" diye konuştu.

Mergiç Mahallesi Muhtarı Hüseyin Akçay ise; "Mahallemizin ihtiyacı vardı. Ucuz olduğu için ihtiyacımız kadar aldık. Cenazemiz oluyor, düğümüz oluyor. Mahalle sakinlerimiz kullansın. Bir çay bile 20 lira iken bu sandalyeler 100 liraya satılıyor. Allah herkese nasip etsin" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Alışveriş Ekonomi Plastik Yerel Yaşam

Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi

Tartışma yaratan yasa teklifi geri çekildi! Kredi kartlarından kesinti yapılmayacak

 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

Rojin'den acı haber geldi

 Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı

Ayşenur'un babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun

Özel, Bahçeli'ye destek verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM işçi alımı ne zaman, şartları ne? 2024 TBMM Kurası ne zaman? BAŞVURU linki var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 15-16 Ekim Bağcılar, Maltepe, Kadıköy, Tuzla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı mı, hangi illerde açıklanacak? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli 15-16 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Eyvah Eyvah 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eyvah Eyvah 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Hamile kadın metrobüste doğum yaptı! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) 16 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Victoria's Secret televizyonda yok mu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı Bir Gece Masalı canlı izle! 15 Ekim Salı Bir Gece Masalı 7. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? ZİRAAT BANKASI ÇÖKTÜ MÜ? Ziraat Bankası'na neden girilmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.