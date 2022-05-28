Düzce'de uçurtma şenliği düzenlendi - Haberler

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Düzce'de uçurtma şenliği düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Düzce'de uçurtma şenliği düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ilkokul öğrencilerine yönelik Gençlik Merkezi gönüllülerince uçurtma şenliği düzenlendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ilkokul öğrencilerine yönelik Gençlik Merkezi gönüllülerince uçurtma şenliği düzenlendi. Şenlikte rengarenk uçurtmalar gökyüzüne gönderildi.

Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi, minik öğrencilere yönelik faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Gençlik Haftası etkinliklerinin ardından ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile uçurtma şenliği düzenleyen Gençlik Merkezi gönüllü gençler ile birlikte çakırlar mahallesinde ki tepe de öğrenciler ile birlikte uçurtma etkinliği düzenlendi. Öğrencilerin ve gençlerin hazırladığı rengarenk uçurtmalar gökyüzüne gönderildi. Şenlikte onlarca öğrenci doyasıya eğlendi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bahçeşehir gençlik Düzce Yerel Haberler

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