Düzce'de Turizmde Kadın Eli Projesi Hayata Geçirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu, onlarca kadın girişimcinin faydalandığı Tarımda Kadın Eli Projesi'nin ardından yeni bir projeye daha imza atarak Turizmde Kadın Eli Projesini hayata geçirdi.

Turizm işletmelerinde kadın istihdamının artırılması, kadın girişimcilerin turizm alanında faaliyet göstermesi ve mikro turizm faaliyetlerinde kadınların daha fazla yer alması amacıyla başlatılan projenin ilk faaliyeti olarak Akçakoca Saklıkoy Otel'de Düzce Üniversitesi ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen V. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi'nin gala yemeğinde stant açılması oldu.

TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu çatısı altında açılan stantlarda kadın girişimcilerin üretmiş oldukları turizm odaklı ürünler ve hediyelik ürünler yer aldı.

Proje hakkında görüşlerini dile getiren Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "Kadın Girişimciler Kurulumuzun bu dönemde gerçekleştirdiği projelerden onlarca kadın girişimci faydalandı. Eğitim faaliyetleri, mentörlük faaliyetleri ve diğer danışmanlık faaliyetleriyle kadın girişimcilerimize ışık olan Tarımda Kadın Eli projesinden sonra şimdi de Turizmde Kadın Eli Projesi ile bu kez turizm sektöründe yer alan ve yer almak isteyen kadın girişimcilerimize destek olmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gökçe Ülkü Altay, proje kapsamında nitelikli eğitimler ve danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra bilinçlendirme çalışmaları da yapacaklarını söyledi. - DÜZCE