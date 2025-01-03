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Düzce'de Tüketici Hakları Yarışmasında Birincilik Ödülü İnci Kurtbeyoğlu'na

Düzce'de Tüketici Hakları Yarışmasında Birincilik Ödülü İnci Kurtbeyoğlu'na
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Düzce İsmetpaşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi İnci Kurtbeyoğlu, Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenlenen Tüketici Hakları konulu resim yarışmasında 'Akıllı Alışveriş' adlı eseriyle birincilik ödülüne layık görüldü.

DÜZCE(İHA) – Düzce İsmetpaşa Ortaokulu 5 sınıf öğrencisi İnci Kurtbeyoğlu Cumhuriyetimizin 100. Yılında Tüketici Hakları konulu resim yarışmasında çizdiği Akıllı Alışveriş isimli çalışmasıyla birinci oldu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Tüketici Hakları konulu resim yarışmasını Akıllı Alışveriş isimli çalışmasıyla Düzce'de birinci olan İsmetpaşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi İnci Kurtbeyoğlu'nu, ailesini ve öğretmenlerini makamında kabul etti. Vali Aslan, İnci Kurtbeyoğlu'nu başarısı için tebrik ederek hediye verdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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