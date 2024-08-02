Düzce'de torununa şiddet uygulayan babaanne ve müdahale etmeyen baba gözaltına alındı

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde torununa plastik kelepçe takarak şiddet uygulayan ve işkence yapan babaanne ile duruma müdahale etmeyen baba gözaltına alındı. Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Olay Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Babaanne S.A.'nın, yaklaşık 1 yıldır torunu A.E.A. (6)'nın ellerini bağlayarak şiddet uyguladığını iddia eden komşuları son olarak geçtiğimiz gün olay anını cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde, iddialarda olduğu gibi babaanne 6 yaşındaki çocuğun ellerini plastik kelepçe ile bağlayarak hem fiziksel hem sözel olarak şiddet uygulamaya başladı. Babaannenin şiddeti sürerken, çocuğun babası T.A. ise izlemekle yetindi.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Akçakoca Kaymakamlığı çocuğun kaldığı eve Akçakoca Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekiplerini gönderdi. Ekipler, çocuğu elleri bağlı halde bulunca durum emniyet güçlerine bildirildi. Babaanne S.A. ve baba T.A. gözaltına alınırken, çocuk ise koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.