Düzce'de Toplum Destekli Polislik Şubesi Vatandaşları Bilgilendiriyor

Düzce'de toplum destekli polislik şube ekipleri ilçelerde pazarlara giderek hem Kades'i hem de dolandırıcılık konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların her zaman yanında bulunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçelerde esnaflara ve vatandaşlara pazaryerlerinde bilgilendirici faaliyetlerde bulundu. Hem KADES hem de Dolandırıcılık konuları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan ekipler vatandaşlara broşür ve afiş dağıtımı gerçekleştirdi. - DÜZCE