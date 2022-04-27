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Düzce'de toplu taşıma, bayram boyunca bedava

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Düzce'de toplu taşıma, bayram boyunca bedava

Düzce Belediyesi iştirak şirketi Ulaşım A.Ş. Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Düzce Belediyesi iştirak şirketi Ulaşım A.Ş. Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşıma araçlarının Ramazan Bayramı süresince kullanımı ile ilgili kararını kamuoyu ile paylaşmasının ardından Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden Ulaşım A.Ş. Bayram süresi boyunca ulaşım hizmetinin ücretsiz sağlanacağını duyurdu.

2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 00.00'dan (Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece) başlayarak 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 24.00'a kadar Düzce Ulaşım A.Ş bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanılması sağlanacak. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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