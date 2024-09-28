Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Tarımsal Üretim Planlaması ve Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eğitimi

Düzce'de Tarımsal Üretim Planlaması ve Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eğitimi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce ve ilçelerinde çiftçi ve sektör temsilcilerine yönelik düzenlenen eğitim programlarında, Tarımsal Üretim Planlaması ve yeni destekleme modelleri hakkında bilgi verilirken, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele konuları ele alındı. Eğitimler, tarım sektöründeki kayıtlılığı ve sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor.

Düzce ve ilçelerinde tüm çiftçi ve sektör temsilcilerine yönelik Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli ile birlikte özellikle son yıllarda büyük bir sorun haline gelen kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele konularının ele alındığı eğitim programları düzenlendi.

Düzce Tarım ve Orman il müdürlüğü ve 7 ilçe müdürlüğünün yaptığı duyurularla muhtarların, sektör temsilcilerinin, çiftçilerin ve teknik personelin katıldığı eğitim toplantılarında konu uzmanlarınca; Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli konu başlığında; Düzce ili bitkisel, hayvansal, su ürünleri üretiminin planlanması ve yeni destekleme modeli ile kokarca eylem planı kapsamında; kahverengi kokarca ile mücadele hakkında bilgiler verildi.

Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanarak ülkemiz tarım sektöründe kayıtlılığı, sürdürülebilirliği, verim ve kaliteyi artırmayı amaçlayıp bitkisel üretimden hayvansal üretime kadar her konuda tarımsal üretim planlamasının önemini vurgulayarak, kaynakların etkin ve planlı kullanılmasının zorunlu olduğunu ortaya koyuyor.

Dünya genelinde hızla artan nüfus, iklim değişiklikleri ve su kaynaklarındaki azalma, tarımsal üretimde sürdürülebilir ve verimli planlamaları zorunlu kılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığının yeni destekleme modelleri, üreticileri daha güçlü kılacak, üretim süreçlerini daha verimli hale getirecek şekilde yeniden yapılandırıldı. Düzce'de de Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli tarımsal faaliyetleri güçlendirecek, üreticilere sağlanan kolaylıklarla verimlilik artıracak.

Düzce İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere ve sektör temsilcilerine yönelik bilgilendirme çalışmaları köy toplantılarıyla devam edecektir. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güncel Yerel Yaşam Tarım

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

 Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!

İşte kanlı saldırı emrini verdiği an!

 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu

Keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı

Tacizcisini böyle kayda aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });