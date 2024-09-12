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Düzce'de Tarımsal Üretim Planlaması ve Destekleme Modeli Toplantısı Gerçekleştirildi

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Düzce il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürleri, tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli konularının ön planda olduğu koordinasyon ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda tarımsal üretim, desteklemeler, kontrol ve denetim hizmetleri gibi konular ele alındı.

Düzce il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürleri, tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli konularının ön planda olduğu koordinasyon ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli ile başlayan yeni dönemde bitkisel, hayvansal üretim ve tasarruf tedbirleri ile ilgili Şube ve ilçe müdürlüklerinin birlikteliği ve koordinasyonun sağlanması, sorunların giderilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda İl Müdürü Esra Uzun'un başkanlığında yapılan toplantıya, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Müdürleri katıldı.

Gerçekleşen toplantıda 2024 yılında çiftçilere ve Düzce'ye sağlanan ekonomik destekler, uygulanan tarımsal ve hayvansal desteklemeler, aşı-küpe, kontrol ve denetim hizmetleri, kırsal kalkınma yatırımları, bitkisel üretim ve bitki sağlığı, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, çayır, mera ve yem bitkileri, idari ve mali işler, tasarruf tedbirleri, eğitim ve yayım faaliyetleri vb. görev alanımıza giren konulara ait uygulamalarda karşılaşılan sorunlar görüşülerek yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme modeli hakkında tüm çiftçilerin bilgi sahibi olmasını belirten İl Müdürü Esra Uzun; "Tarımsal Üretim Planlaması, Su Ürünleri, Hayvansal ve Bitkisel Üretimde Yeni Destekleme Modelleri, Çiftçi Kayıt Sistemi, Tasarruf Tedbirleri, Kahverengi Kokarca Eylem Planı Çerçevesinde Yapılacak Çalışmalar ve İlçe Müdürlükleri Faaliyetleri konularında yapılan sunumların öncelikle kurum bileşenlerine toplantı sonrası sektör paydaşlarımıza da aktarılarak her bir başlıkta iş akış düzeninin eksiksiz sağlanmasının önemini anlatarak toplantının ilimiz tarımına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çiftçilik Ekonomi Güncel Yerel Tarım

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