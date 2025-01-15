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Düzce'de Tarımda Üretim Artışı ve 2025 Planları Görüşüldü

Düzce'de Tarımda Üretim Artışı ve 2025 Planları Görüşüldü
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Düzce'de tarım alanında 2024 yılı çalışmaları ve 2025 yılı planları masaya yatırıldı. Fındık üretiminin yüzde 36 arttığı belirtilirken, tarımsal desteklemeler ve diğer üretim verileri katılımcılarla paylaşıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de tarım alanında 2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ile 2025 yılında planlanan faaliyetler masaya yatırıldı. Düzce'nin önemli tarım ürünü olan fındığın üretiminin yüzde 36 arttığı bildirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda, Vali Selçuk Aslan, İl Müdürü Esra Uzun'dan 2024 yılına dair yapılan çalışmalar ve 2025 yılı için planlanan faaliyetler hakkında brifing aldı.

Esra Uzun, 2024 yılına ait önemli verileri paylaştı: "Fındık üretimi: yüzde 36 artış ile 95 bin 586 ton seviyesine ulaşıldı. Destekleme ödemeleri: çiftçilere ve üreticilere toplamda 158 milyon 797 bin 66 TL destekleme ödemesi yapıldı. Arıcılık: uygulanan projelerle bal üretimi 525 tona, işletme sayısı ise 792'ye yükseldi. Su ürünleri üretimi: 2 bin 805 ton olarak gerçekleştirildi. Gıda denetimleri: 8 bin 988 denetim yapıldı ve 6 milyon 754 bin 542 TL para cezası uygulandı. Tarımsal ihracat: Toplam 210 milyon dolar olarak gerçekleşti. Destek sağlanan üreticiler: 138 üreticiye 6 bin 190 kg yonca tohumu, 92 üreticiye 250 bin marul fidesi, 70 üreticiye 42 ton çeltik tohumu, 49 üreticiye 91 adet sera örtüsü ve diğer projelerle toplamda 2 bin 422 kişiye 28 milyon 303 bin 757 TL destek sağlandı. Mera ıslahı: İl genelinde 8 köyde uygulanan mera ıslahı ile ıslah edilen alanlar yüzde 65 oranında arttı."

Toplantıda, bu başarılar ve 2025 yılı için planlanan projeler üzerine detaylı değerlendirmeler yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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