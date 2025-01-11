Düzce'de Tarımda Kadın Eli Projesi Eğitimi Devam Ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de başlatılan Tarımda Kadın Eli Projesinde meyve ağaçlarında budamanın nasıl yapılacağı anlatıldı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılmış olan Tarımda Kadın Eli Projesi'nin eğitim aşaması devam ediyor. Düzce İl Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gökçe Ülkü Altay ve kursiyerlerin katılım sağladığı eğitimde doğru aşılama yöntemleri, toprak seçimi, fidan üretim metotları ve doğru budama yöntemleri hakkında bilgiler verildi. - DÜZCE