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Düzce'de Tarıma Dayalı Yatırımlar İçin Bilgilendirme Toplantıları Devam Ediyor

Düzce'de Tarıma Dayalı Yatırımlar İçin Bilgilendirme Toplantıları Devam Ediyor
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında üreticilere yönelik bilgilendirme toplantılarına devam ediyor. Şu ana kadar 17 toplantıda 583 üreticiye ulaşıldı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi ve Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi konularındaki bilgilendirme toplantıları hız kesmeden devam ediyor.

İlçelerdeki köylerde, gerçekleştirilen toplantılarla, üreticilere destekleme programları hakkında detaylı bilgi aktarılıyor. Şimdiye kadar Merkez İlçe ile diğer 7 İlçe merkezlerimizde ve bunlara bağlı 9 köyde düzenlenen 17 toplantıya 583 üretici katılım sağladı.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, üreticilerin destekleme programlarından en verimli şekilde faydalanabilmesi için bilgilendirme faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Üreticilerimizin tarımsal yatırımlarını desteklemek, modern sulama sistemlerine erişimlerini kolaylaştırmak için Bakanlığımızca uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Desteklerini bilgilendirme toplantıları köylerimizde düzenlemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 17 toplantıda 583 üreticimize ulaştık ve bu sayıyı artırarak desteklerimizden daha fazla üreticimizin haberdar olmasını sağlayacağız" dedi.

Açıklamasının devamında; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak üreticilerin destekleme programlarından zamanında ve doğru şekilde faydalanabilmesi için bilgilendirme toplantılarının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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