Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı müdürler bir araya geldi

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde, tarım ve orman bakanlığına bağlı kurum müdürleriyle yapılan toplantıda, tarımsal faaliyetler değerlendirilerek kurumlar arası iş birliği güçlendirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumların katılımıyla kurum müdürleri koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'un koordine ettiği toplantıya Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, DSİ 55. Düzce Şube Müdürü Deniz Yıldız, Düzce Doğa Koruma, Milli Parklar Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, El Sanatları ve Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Ergün ve Şube Müdürü Burak Durna katıldı. Toplantıda, il genelinde yürütülen tarımsal faaliyetler kapsamlı şekilde değerlendirilirken; mevcut çalışmalar, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Kurumlar arası iş birliği, koordinasyon ve bilgi paylaşımının güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunularak, tarımsal hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, "İlimizde tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmaların daha etkin şekilde sürdürülmesi için kurumlarımız arasındaki koordinasyon büyük önem taşımaktadır. Bu toplantılar, sahadaki uygulamaların değerlendirilmesi ve ortak hareket kabiliyetinin artırılması açısından önemli bir fırsat sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Toplantı, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi. - DÜZCE

