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Düzce'de Sürdürülebilirlik Eğitimi Gerçekleştirildi

Düzce'de Sürdürülebilirlik Eğitimi Gerçekleştirildi
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Sürdürülebilirlik Yolculuğunda Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve devlet destekleri konulu bir eğitim programı düzenledi. Eğitime katılan uzmanlar, katılımcılara sürdürülebilirlik kavramı ve sera gazı emisyonlarının hesaplaması hakkında bilgi verdiler.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) organize ettiği Sürdürülebilirlik Yolculuğunda Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması (karbon ayak izi) ve devlet destekleri eğitimi gerçekleştirildi.

DTSO'da düzenlenen eğitim programına DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, Yönetim Kurulu Üyesi Recep Ali Gelinoğlu ile odaya bağlı üye firmaların temsilcileri katılım sağladı.

Eğitim programının ilk bölümünde; CNF Türkiye temsilcisi Turgut Çopuroğlu, sürdürülebilirlik kavramı ve iklim eylemi, küresel ısınma ve sera gazı tanımı, yeşil mutabakat ve 2053 net sıfır hedefleri güncel durum, ulusal ve uluslararası ticaretteki uygulamalar, GHG Protokolü ve ISO 14064 standartları kapsamında sera gazı envanteri oluşturma, sera gazı emisyonlarının hesaplanması sektörel örnekler konularında katılımcılara bilgiler verdi. Eğitimin ikinci bölümünde konuşan Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Hüseyin Pehlivan ve Doç. Dr. Asude Ateş de konuyla alakalı devlet destekleri, yapılmış örnek uygulamalar ve yeni projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

Programın son bölümünde DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, Yönetim Kurulu Üyesi Recep Ali Gelinoğlu, eğitmenlere Düzce'nin yöresel ürünleriyle hazırlanmış olan sepetleri hediye ettiler. Eğitim programı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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