Düzce'de Sportif Yetenek Taraması İçin Velilere Bilgilendirme Toplantısı

Düzce'de Sportif Yetenek Taraması İçin Velilere Bilgilendirme Toplantısı
Güncelleme:
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2024-2025 Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında velilere yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, çocukların spora yönlendirilmesinin önemi ve süreçle ilgili detaylar paylaşıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 2024-2025 Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında, spora yatkınlığı tespit edilen öğrencilerin velilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı, 30 Eylül tarihinde Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan ile Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru da katılım sağladı. Toplantıda, Sportif Yetenek Taraması sürecinde elde edilen veriler, öğrencilerin yönlendirileceği branşlar ve sürecin sonraki aşamaları hakkında velilere detaylı bilgi verildi. Ayrıca, çocukların spora yönlendirilmesinde ailenin rolü ve sporun çocuk gelişimine katkıları da vurgulandı.

Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, konuşmasında spora erken yaşta yönlendirmenin önemine değinerek, "Bu proje sayesinde ilimizdeki yetenekli çocukları doğru branşlara yönlendiriyor, onların potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı, velilerin sorularının yanıtlanması ve sürecin değerlendirilmesiyle sona erdi. - DÜZCE

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
