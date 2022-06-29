Düzce'de Sele Kapılan Kepçe Operatörünü Arama Çalışmaları Sürüyor - Haberler

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Düzce'de Sele Kapılan Kepçe Operatörünü Arama Çalışmaları Sürüyor

ANKA - Yerel
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Düzce'de, sel sularına kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak'ı arama çalışmaları sürüyor.

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Düzce'de, sel sularına kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak'ı arama çalışmaları sürüyor.

Düzce'de üç gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sağanak yağış, Üçköprü mevkiinde taşkınlara neden oldu. Dere kenarında bulunan bir fabrikayı su bastı. İl Özel İdare ekipleri, taşkını önlemek için gece geç saatlerden itibaren çalışma başlattı. Çalışmalar esnasında operatörlüğünü Okan Bayrak'ın yaptığı kepçe devrilerek sel sularına kapıldı.

KEPÇE DEREDEN ÇIKARTILDI, OPERATÖR KAYIP

Kayıp operatörü bulmak için yaklaşık 15 saattir bölgede arama çalışması yürüten ekipler, kepçeye ulaştı. Kepçe, iş makineleri yardımıyla dere içerisinde çıkartıldı. Kepçe içerisinde bulunamayan operatör Okan Bayrak'ı dere içerisinde arama çalışmaları, Jandarma Su Altı Kurtarma ve Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

ANKA / Yerel

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