Düzce'de Sahte Bala Dikkat: Gerçek Bal Kristalize Oluyor!

Düzce'de yeni bal sağımlarının başlamasıyla sahte bala karşı uyarıda bulunan üretici, gerçek balın polenden dolayı mutlaka kristalize (donma) olacağını belirtti.

Düzce'de yeni yıl bal sağımlarının tamamlanmasının ardından, bal üreticisi Yunus Emre Söğüt, tüketicilere sahte bal ile gerçek balın nasıl ayırt edileceğine dair bilgi verdi. Coğrafi işaretli balların raflara çıkmasıyla birlikte sahte bal konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten Söğüt, gerçek balın "kristalize" (donma) olma özelliğine dikkat çekti.

"Krema gibi ağızda erir"

Balın ilk alındığında sıvı ve akışkan olduğunu, ancak zamanla kristalize olması gerektiğini ifade eden Söğüt, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar üreticiden balı aldıktan sonra ürün sıvı halde oluyor. Akışkan olması gerekiyor. Belli bir süre sonra bal polen tozları sebebiyle kristalize olur. Kristalize olmasının sebebi ise balın ham maddesi polendir. Kış aylarında bal kendisini koruma altına aldığı için kristalize olur, krema gibi ağızda erir. Normal kıvama gelmesi için 40-50 derece sıcak bir su da tuttuktan sonra bal eski kıvamına gelecektir. Bu şekilde donan bal her zaman kaliteli ve güzel baldır. İçerisinde glikoz veya şeker gibi maddeler yoktur. Tamamen doğal bir üründür. Bunların dışındaki tüm ballar ise sahte baldır." - DÜZCE