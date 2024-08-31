Düzce'de Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Vali Yardımcısı Mustafa Pala başkanlığında Sağlık İl Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve sağlık yöneticilerinin katıldığı sağlık hizmetleri sunumu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenli aralıklar ile yapılan Sağlık Hizmet Sunumu Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda sağlık insan gücü durumu, acil sağlık hizmetleri, halk sağlığı hizmetleri ve hastane hizmetlerine ilişkin tıbbi ve mali veriler, ilde projesi tamamlanan ve devam eden sağlık yatırımları, hizmet yenilemeleri, koruyucu sağlık hizmetleri ve evde sağlık hizmetleri, iyi uygulama örnekleri ve planlamalar konusunda bilgiler verildi.

Ayrıca birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin genel değerlendirmesi ile birlikte özellikli olarak ele alınması gereken konular vurgulandı ve sunulan hizmetlerin kalitesinin daha ileriye taşınabilmesi için çözüm ve önerilerinde bulunuldu. - DÜZCE