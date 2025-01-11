Düzce'de Resim Yarışmasında İl Birincisi Ayşe Küçükakıncı'ya Teşekkür Ziyareti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de düzenlenen yarışmada il birincisi olan Ayşe Küçükakıncı'yı Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın tebrik etti.

Düzce'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında, birleştirilmiş sınıflı ilkokullar arasında düzenlenen resim yarışmasında il birincisi olan Bostanlık İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ayşe Küçükakıncı, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın'ı makamında ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Ayşe Küçükakıncı'nın başarısını yürekten tebrik ederek kendisine hediyesini takdim etti. Ziyarette, Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Ahmet Yakupoğlu ve Bostanlık İlkokulu Müdürü Özgür Yılmaz da hazır bulundu. - DÜZCE