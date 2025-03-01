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Düzce'de Ramazan'ın İlk İftarı Çocuklarla Kutlandı

Düzce'de Ramazan'ın İlk İftarı Çocuklarla Kutlandı
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Düzce'de Vali Selçuk Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan, Ramazan ayının ilk iftarını Çocuk Evleri Sitesindeki çocuklarla birlikte açtı. İftara katılan hayırsever Şükran Öney ile birlikte çocuklarla muhabbet eden Aslan çifti, onlara çorba ikram etti ve pasta kestiler.

Düzce(İHA) – Ramazan ayının ilk iftarını çocuklar Vali Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan'ın elinden yaptı. Çocuk Evleri Sitesinde kalan minikleri kucaklarına alan Asla çifti, çocukların çorbasını içirdi, çocuklarla birlikte pasta kesti.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftarlarda başladı. Düzce'de Ramazan ayının ilk iftarını Fehmi Öney Çocuk Evleri sitesinde kalan minikler ve çocuklarla açan Vali Selçuk Aslan ve Eşi Pınar Ölmez Aslan, sitenin en küçük çocuklarını kucaklarına alarak akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlarını açtılar. İftara Düzce'nin hayırsever Şükran Öney'de katılırken Vali Selçuk Aslan, miniklere çorbalarını içirdi. Onlarla sıcak muhabbet kuran Aslan çifti, iftar sonrası da çocuklarla yakından ilgilendi.

Ayrıca iftar sonrası çocuklarla birlikte pasta kesen Vali Selçuk Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan; "Ramazan'ın ilk iftarını devletimizin şefkatine emanet edilen evlatlarımızla yaptık. Çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir Ramazan ayı geçirmelerini diliyorum. Bunun için biz devler olarak elimizden gelen her şeyin en iyisi yapıyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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