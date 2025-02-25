Düzce'de Ramazan Boyunca Hatimle Teravih Namazı Kılınacak Camiiler Açıklandı
Düzce İl Müftülüğü, Ramazan ayı boyunca hatimle teravih namazı kılacak camileri duyurdu. Şehir merkezindeki Hacı Davut Camii ve Kültür Mahallesi camilerinde teravih namazları hatimle gerçekleştirilecek.
DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü, Düzce'de Ramazan ayı boyunca hatimle teravih namazı kılınacak camileri açıkladı.
Düzce'de Ramazan ayına sayılı günler kala teravih namazlarını hatimle kıldıracak camiler belli oldu. Buna göre Düzce İl Müftülüğünden yapılan açıklamada şehir merkezinde bulunan Hacı Davut Camii ve Kültür Mahallesi camilerinde teravih namazları hatimle kıldırılacak. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel