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Düzce'de Ramazan Boyunca Hatimle Teravih Namazı Kılınacak Camiiler Açıklandı

Düzce'de Ramazan Boyunca Hatimle Teravih Namazı Kılınacak Camiiler Açıklandı
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Düzce İl Müftülüğü, Ramazan ayı boyunca hatimle teravih namazı kılacak camileri duyurdu. Şehir merkezindeki Hacı Davut Camii ve Kültür Mahallesi camilerinde teravih namazları hatimle gerçekleştirilecek.

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü, Düzce'de Ramazan ayı boyunca hatimle teravih namazı kılınacak camileri açıkladı.

Düzce'de Ramazan ayına sayılı günler kala teravih namazlarını hatimle kıldıracak camiler belli oldu. Buna göre Düzce İl Müftülüğünden yapılan açıklamada şehir merkezinde bulunan Hacı Davut Camii ve Kültür Mahallesi camilerinde teravih namazları hatimle kıldırılacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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