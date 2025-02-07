Düzce'de Polislerle Gençlerin Kar Topu Eğlencesi
Düzce'de devam eden kar yağışı sırasında polisler, karın keyfini çıkaran gençlerle kar topu oynayarak iç ısıtan anlar yaşadı.
Düzce'de polisler gençlerle kar topu oynadı.
Düzce'de kar yağışı 2 gündür etkisini sürdürürken, ortaya iç ısıtan görüntüler de çıktı. Okulların tatil edildiği kentte çocuklar ve gençler karın keyfini çıkarmak için dışarı çıktı. Bu sırada polis ekiplerine denk gelen gençler, polislerle kar topu oynamak istedi. Gençlerin isteğini geri çevirmeyen polis ekipleri, gençlerle kar topu oynadı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel