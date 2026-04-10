Düzce'de polislere anlamlı sürpriz: "İyi ki varsınız"

DÜZCE (İHA) – Düzce'de gençler, hazırladıkları anlamlı pankartlarla emniyet güçlerine destek ziyaretinde bulundu.

Düzce Hemşinliler Derneği üyeleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla, hazırladıkları anlamlı pankartlarla emniyet güçlerine destek ziyaretinde bulundu. Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne giden dernek üyeleri, toplumda zaman zaman polislere karşı kullanılan olumsuz ifadelere tepki göstermek ve polisin emeğine dikkati çekmek amacıyla hazırladıkları dövizleri taşıdı.

Üyelerin taşıdığı pankartlarda, "Maaşlarınızı bizim vergimizle değil alın teriyle aldığınızın farkındayız", "Cezaları bu devlete para lazım diye değil, kuralsızlıklar nedeniyle kestiğinizin farkındayız", "Bayrak ve vatan uğruna canınızdan vazgeçtiğinizin farkındayız" ve "Biz sizin farkındayız, iyi ki varsınız" ifadeleri yer aldı.

Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Şafak Postoğlu, polislerin gece gündüz demeden, canları pahasına görev yaptıklarını vurguladı. Vatandaşların huzur içinde uyuması için polisin büyük bir mücadele verdiğini belirten Postoğlu, hazırladıkları pankartlarla kalplerinden geçen gerçekleri dile getirmek istediklerini ifade etti.

"Polislerimiz bu maaşı gecesini gündüzüne katarak, alın teriyle kazanıyorlar"

Postoğlu, sosyal medyada ve günlük hayatta polislere yönelik sarf edilen bazı yakışıksız ifadelere de tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Bazı vatandaşların polislere 'Benim paramla, benim vergimle maaş alıyorsun' gibi kelimeler söylemesini kesinlikle tasvip etmiyoruz. Polislerimiz bu maaşı gecesini gündüzüne katarak, alın teriyle kazanıyorlar. Bir olaya müdahale eden polise bu lafı söylemek, onlara olduğu kadar şehitlerimize de hakarettir. Yakın zamanda Akçakocalı bir polisimizi şehit verdik; o şehit çocuklarının gözyaşına ihanettir bu kelimeler. Biz bu algıyı kırmak, devletimizin ve polisimizin her zaman yanında olduğumuzu göstermek istedik."

Polisin sadece asayişi sağlamadığını, aynı zamanda KADES gibi sistemlerle ihtiyaç duyan herkesin sığınağı olduğunu hatırlatan Postoğlu, "Yeri geliyor, bu lafları edenlerin eşleri bile polise sığınıyor. Hepimiz aynı bayrağın altındayız. Rabbim hepsini korusun" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
Tahran'dan ABD'ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok

"Heyet yolda" denmişti! İran'dan tüm dengeleri bozan açıklama
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor

İndirimin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor
Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu

Fener taraftarını yıkan haber geldi!

Gözaltına alınan Emre Fel’den ilk açıklama: Bir yudum alkol dahi içmedim

Gözaltına alınmıştı! Emre Fel: Bir yudum alkol dahi içmedim
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası

Kırmızı bültenle aranıyordu, o ülkede yakalandı
Yıldız futbolcunun eski sevgilisi aldatma iddialarını geri çekti

Önce "Aldattı" dedi şimdi geri çekti! Savunması daha komik

Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu

Fener taraftarını yıkan haber geldi!

AK Partili vekil Şengül Karslı'dan muhalefete sert tepki: Ayıp arayan kendi geçmişine baksın

Şengül Karslı'dan muhalefete sert tepki: Ayıp arayan geçmişine baksın
Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü

Kahreden olay! Temizlik için gitti, canından oldu