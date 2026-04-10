Düzce'de polislere anlamlı sürpriz: 'İyi ki varsınız'

DÜZCE (İHA) – Düzce'de gençler, hazırladıkları anlamlı pankartlarla emniyet güçlerine destek ziyaretinde bulundu.

Düzce Hemşinliler Derneği üyeleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla, hazırladıkları anlamlı pankartlarla emniyet güçlerine destek ziyaretinde bulundu. Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne giden dernek üyeleri, toplumda zaman zaman polislere karşı kullanılan olumsuz ifadelere tepki göstermek ve polisin emeğine dikkati çekmek amacıyla hazırladıkları dövizleri taşıdı.

Üyelerin taşıdığı pankartlarda, "Maaşlarınızı bizim vergimizle değil alın teriyle aldığınızın farkındayız", "Cezaları bu devlete para lazım diye değil, kuralsızlıklar nedeniyle kestiğinizin farkındayız", "Bayrak ve vatan uğruna canınızdan vazgeçtiğinizin farkındayız" ve "Biz sizin farkındayız, iyi ki varsınız" ifadeleri yer aldı.

Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Şafak Postoğlu, polislerin gece gündüz demeden, canları pahasına görev yaptıklarını vurguladı. Vatandaşların huzur içinde uyuması için polisin büyük bir mücadele verdiğini belirten Postoğlu, hazırladıkları pankartlarla kalplerinden geçen gerçekleri dile getirmek istediklerini ifade etti.

"Polislerimiz bu maaşı gecesini gündüzüne katarak, alın teriyle kazanıyorlar"

Postoğlu, sosyal medyada ve günlük hayatta polislere yönelik sarf edilen bazı yakışıksız ifadelere de tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Bazı vatandaşların polislere 'Benim paramla, benim vergimle maaş alıyorsun' gibi kelimeler söylemesini kesinlikle tasvip etmiyoruz. Polislerimiz bu maaşı gecesini gündüzüne katarak, alın teriyle kazanıyorlar. Bir olaya müdahale eden polise bu lafı söylemek, onlara olduğu kadar şehitlerimize de hakarettir. Yakın zamanda Akçakocalı bir polisimizi şehit verdik; o şehit çocuklarının gözyaşına ihanettir bu kelimeler. Biz bu algıyı kırmak, devletimizin ve polisimizin her zaman yanında olduğumuzu göstermek istedik."

Polisin sadece asayişi sağlamadığını, aynı zamanda KADES gibi sistemlerle ihtiyaç duyan herkesin sığınağı olduğunu hatırlatan Postoğlu, "Yeri geliyor, bu lafları edenlerin eşleri bile polise sığınıyor. Hepimiz aynı bayrağın altındayız. Rabbim hepsini korusun" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı