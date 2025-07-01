Düzce'de Özel Güvenlik Günü Kutlandı

Düzce'de Özel Güvenlik Günü Kutlandı
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Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla hastane güvenlik personeliyle bir araya gelerek teşekkür etti ve önemlerine vurgu yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan güvenlik personelleriyle bir araya geldi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen programa hastane yöneticileri de katılım sağladı. Program kapsamında güvenlik görevlileriyle sohbet eden Dr. Yasin Yılmaz, özverili çalışmaları dolayısıyla tüm güvenlik personeline teşekkür etti.

Konuşmasında güvenlik personelinin sağlık tesislerindeki önemine vurgu yapan Yılmaz, şunları kaydetti: "Bizlere 7 gün 24 saat güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan tüm güvenlik personelimizin Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nı kutluyor, özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor ve görevlerinde başarılar diliyorum."

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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