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Düzce'de Otobüslerde Güvenlik Denetimi

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Düzce'de trafik polisleri, otobüslerde yolcuların güvenliği için denetimlerine devam ediyor. Son zamanlarda artan otobüs kazaları sebebiyle trafik ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Düzce Terminalinden şehirlerarası yola giden otobüslere binen ekipler, yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendiriyor.

Düzce'de trafik polisleri yolcuların güvenliği için otobüslere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Türkiye'de son zamanlarda artan otobüs kazaları sebebiyle trafik ekipleri ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda, Düzce Terminalinden şehirlerarası yola giden tüm otobüslere binen ekipler, yolcuların emniyet kemeri takması için bilgilendirmelerde bulunuyor. Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Zeliha Sezer, "Biliyorsunuz ki bu aralar otobüs kazaları meydana geliyor. Bu kazalarda maalesef birçok canımızı kaybettik. Kaza sırasında emniyet kemeri sizin araç içerisinde veya araç dışına savrulmanızı engelliyor. Emniyet kemerlerinizi takıp hayatta kalın" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Düzce Güvenlik Trafik Kaza Yerel Güncel Haberler

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