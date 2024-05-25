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Düzce'de ormancılara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

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Düzce'de ormancılara doğru ağaç kesme, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verildi. Eğitimde ağaç kesme teknikleri, iş sağlığı ve güvenliği kanununa uyulması gereken hususlar anlatıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de ormancılara doğru ağaç kesme, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verildi.

Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen başkanlığında, Düzce Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, orman muhafaza memurları, işçi personel ile Asar Orman İşletme Şefliği üretim işlerinde çalışan kooperatiflerin de katılımıyla üretim çalışmalarını ve iş güvenliği konularını içeren eğitim tatbikatı yapıldı. İki aşamalı olarak düzenlenen eğitimin birinci kısmında Asar Orman İşletmesinde, doğru ağaç kesme teknikleri, iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre uyulması gereken hususlar, yürürlükte bulunan standardizasyon esaslarına göre ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendirileceği ile ilgili bilgiler katılımcılara uygulamalı olarak gösterildi. Uygulamada karşılaşılan sorunların katılımcılar tarafından dile getirilip karşılıklı olarak değerlendirilmesinin ardından eğitimin birinci kısmı tamamlandı.

Düzorman Orman Emvali Deposunda devam eden eğitimin ikinci kısmında üretimde görevli tüm şef ve memurlara standardizasyon, ölçüm ve tasnif işlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. 2024 yılında belirlenen programların iş termin planında yer alan takvime uygun olarak gerçekleştirilmesi için tüm tedbirlerin bir an önce alınması ve uygulamaya geçilmesine dikkat çekilerek kazasız bir yıl geçirilmesi temennisi ardından eğitim sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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