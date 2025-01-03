Düzce'de 'Okulum Temiz Belgesi' Sahiplerini Buldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okullarda hijyen şartlarının oluşturulması adına yürütülen 'Okulum Temiz Belgesini' almaya hak kazanan okullara belgeleri verildi.

Okullarda hijyen şartlarının oluşturulması adına yürütülen Okulum Temiz belgesini almaya hak kazanan okullara belgeleri İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın tarafından takdim edildi.

Milli Eğitim Müdür Yardımcı Bekir Gürler ve İl İSGB Koordinatörü Muhsin Köse'nin de katıldığı programda hijyen ve sanitasyonun toplu yaşam alanı olan okul ve pansiyonlarda gerekliliği, eğitim kurumlarında öğrenci ve tüm çalışanların kişisel hijyenine dikkat etmesi gerektiği ve tetkikçiler tarafından belge alan okulların tüm alanlarının kontrolünün sağlandığı belirtildi. - DÜZCE