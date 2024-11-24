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Düzce'de Okullara Kar Tatili

Düzce'de Okullara Kar Tatili
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Düzce Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının 25 Kasım 2024 tarihinde tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca, belirli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

(DÜZCE) - Düzce Valiliği,okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu, Duyuruda, "İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Düzce Valiliği, okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"İlimiz genelinde gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışının meteorolojik tahminlere göre yarın öğleye kadar devam edecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle;

25 Kasım 2024 Pazartesi günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca, Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: ANKA / Yerel
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