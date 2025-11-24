Haberler

Düzce'de Öğretmenler Korosundan Anlamlı Konser

Güncelleme:
Düzce'de görev yapan öğretmenlerden oluşan 'Düzce'nin Sesleri' korosu, 24 Kasım Öğretmenler Haftası dolayısıyla 26 Kasım'da konser verecek. Yaklaşık 65 kişiden oluşan koro, çeşitli eserler seslendirecek ve öğretmenlerin müziğe olan katkılarını sergileyecek.

Düzce'de görev yapan öğretmenlerin oluşturduğu koro, 24 Kasım Öğretmenler Haftası dolayısıyla konser hazırlıklarını tamamladı. " Düzce'nin Sesleri" adını taşıyan koro, hazırladığı eserleri 26 Kasım tarihinde dinleyicilere sunacak.

Yaklaşık 65 kişiden oluşan koro, yaklaşık iki yıl önce öğretmenlerin bir araya gelme amacıyla kuruldu. Grubun yeni adı, Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın girişimiyle "Düzce'nin Sesleri" olarak belirlendi. Koro üyeleri, enstrüman çalan ve türkü söyleyen öğretmenlerden oluşuyor. Koro, 26 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'da Gençlik ve Spor Müdürlüğü Konferans Salonu'nda konser verecek.

Koronun kurucusu olan Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Nazmi Bal, konserin detaylarını paylaştı. Bal, koro fikrinin müzik öğretmenlerinin yanı sıra farklı branşlardan öğretmenlerin de sahne deneyimi yaşaması amacıyla ortaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bütün okullara bir yazı gönderdik. Düzce Güzel Sanatlar Lisesi de buna ev sahipliği yaptı. Okulumuzun kapılarını il genelindeki tüm okullarımızın öğretmenlerine açtık. Onlarla beraber ilk konserimizi yaptık. İlk olarak karma şarkılarla konser verdik. Konuralp Antik Tiyatro'da belki de yüzyıllardan sonra Düzce'ye ait eserler ile mayıs ayında bir konser düzenledik. Geçen yıl öğretmenler gününde ise 80'ler ve 90'lar şarkılarından seslendirdik. Bu yıl da ölümsüz şarkılar ve saygı konseri düzenleyeceğiz. Kaybettiğimiz ama şarkıları hala dilden dile dolaşan sanatçılarımızın eserlerinden oluşan bir konser planladık."

"Koro, gönüllük esasına dayanıyor"

Koroda tef çalan ve solistlik yapan Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Gamze Karaduman ise koro oluşumunun gönüllülük esasına dayandığını vurguladı. Karaduman, çalışmaların öğretmenler için önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade ederek, "Keyifle çalıştık. Burası ikinci evimiz gibi oldu. Tatildeyken özlediğimiz, bir araya gelince mutlu olduğumuz bir ortam oldu bizim için. Düzce'ye güzel bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
