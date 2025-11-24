Düzce'de Öğretmenler Günü Kutlaması

Düzce'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda emekli olan öğretmenlere üstün hizmet belgeleri verildi.

Düzce'de 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Vali Aslan, öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekti

Programda konuşan Vali Selçuk Aslan öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekerek yaptığı konuşmada, "365 gün öğretmenlerimiz bir kandil gibi bulunduğu diyarı, şehri ve ülkeyi aydınlatıyor. Öğretmenler ulvi bir mesleği ifa ediyor. Bir milleti yüceltecek ve ayağa kaldıracak bir iddia ortaya koyacak isek o millete ruh üfleyecek, yolunu aydınlatacak öğretmenlere ihtiyacımız var. Biz dünya tarihiyle eş değer bir tarihe sahip olan bir millet olarak, medeniyetin, kudretin ve irfanın zirvesini de gördük. O zirveden baş aşağı inişe de geçtik. Silkelenip tekrardan tırmanmaya da başladık. Bu tarihi serencamın her bir diyarında öğretmenlerimiz var, hocalarımız var. Bir öğretmen olarak altını çizmek açısından, Akşemsettin olmadan Fatih Sultan Mehmed Han'ı tek başına yad edemeyiz. Kılavuzluğunu yapan bir öğretmen var. Çağ açıp, çağ kapatan kudretli bir hükümdar var ama ona o cesareti, feraseti, geniş bakışı veren bir öğretmen var" diye konuştu.

"Teknolojiyi takip eden milli ve manevi değerler bilen nesiller yetiştirmek amacındayız"

Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde kökleriyle güçlü, bağları olan, çağın gereklerini bilen ve bu imkanlarla donatılmış, milli manevi değerleri şiar edinmiş nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Gelecekle ilgili öngörüde bulunan düşünürler, çok uzun zamandır yeniçağın farklı beceriler ve eğitimde yeni tasarımların gündeme gelmesini belirtiyordu. Biz bunu salgın döneminde de çok yakinen denemiş olduk. Yapay zeka uygulamaları ile bunu farklı şekilde fark ettik ve yapmış olduk. Teknolojik gelişmeler, küreselleşmedeki yeni gelişmelerin etkileri, dünyadaki siyasi çalkantılar ve iklim değişikliği, önümüzdeki dönemde yeni meseleleri gündemimize getirecek. Bütün bunlar bizi daha önce uğraştıran meselelerden aslında önem açısından farklı değil. Fakat öğrenmenin, öğretmenin, çocukluğun ve dilin dönüştüğü bu süreci doğru okumak, bugünün eğitimcileri olarak bizlerin en önemli sorumluluklarından bir tanesi. Ülkemizin eğitim ve öğretimindeki gelecek vizyonunu şekillendiren Türkiye Yüzyılı Maarif modeli çerçevesinde tüm eğitim süreçlerinde kökleri ile güçlü bağları olan, çağın gereklilikleri bilen ve bu imkanlarla donatılmış milli ve manevi değerlerimizi şiar edinmiş nesiller yetiştirmek bizim hedeflerimizin en başında yer alıyor. Bu temel hedef doğrultusunda tüm paydaşlarımızla el birliği ile çalışma mecburiyetimiz her geçen gün daha da önem arz ediyor. İnsan yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer. Biz de Düzce'miz de çocuklarımızın geleceğini güzelleştirme yolculuğunda hem Düzce'mizdeki güzelliği, hem de onların eğitimindeki iyiliği sağlamakla mükellefiz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Vali Selçuk Aslan, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri ile düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program, Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "öğretmen aydınlatır" temalı gösterinin ardından sona erdi. - DÜZCE